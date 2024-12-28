Trabzonspor'da Karadeniz derbisi mesaisi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına 28 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Topa sahip olma çalışması ile devam eden antrenman, aerobik koşu ve taktik çalışması ile sona erdi.

Sabah salonda kuvvet çalışması ile güne başlayan Fırtına, 30 Aralık Pazar günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.