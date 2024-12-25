Onyemaechi pazarlığı

SÜPER Lig'de ara transfer süreci 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek. Ancak Trabzonspor çoktan takviye için çalışmalara başladı. Gündemde birçok futbolcu var. Bunlardan biri de Boavista'nın başarılı sol beki Bruno Onyemaechi. Yaz döneminde Boavista'dan Malheiro'yu alan Karadeniz devi bu kez aynı kulüpten Onyemaechi için menajer Ahmet Bulut'a yetki vermişti. Görüşmelerin detaylarını Nijerya'nın önde gelen spor haber sitelerinden Soccernet duyurdu. Habere göre Boavista, 25 yaşındaki sol bek için 6 milyon euro bonservis talep etti. Onyemaechi'nin sözleşmesinin sona ermesine 18 ay kalmış olması sebebiyle Trabzonspor'un elinin güçlü olduğuna vurgu yapıldı.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

TRANSFERMARKT sitesine göre 3 milyon euro değerinde olan Onyemaechi, Boavista takımının en pahalı ikinci oyuncusu konumunda. Bu sezon iyi bir performans sergileyen ve Portekiz Ligi'nde iki gol atan 25 yaşındaki savunmacı, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nda da 6 kez ter döktü. Trabzonspor yönetimi, bu transferle kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında daha rekabetçi bir takım oluşturmayı hedefliyor. 1.84 boyundaki futbolcu sol bekin yanı sıra stoper ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bordo-mavili ekipte Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin bulunması, adaptasyon sürecini kolaylaştıracak.