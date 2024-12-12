Trabzonspor için tarihi derbi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordomavililer, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik alan ve ve 3 kez kaybeden Karadeniz devi, sarı-kırmızılılar karşısında kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeniden toparlanmayı hedefliyor. Fırtına, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ayrıca bu sezon ilk kez dış saha kazanacak.

DIŞARDA SİFTAHI YOK

Karadeniz devinin, Galatasaray ile oynayacağı maç ise deplasman tablosu adına tarihi önem taşıyor. 1985-1986 sezonunda bordo-mavililer deplasmanda oynadığı ilk 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmiş, 8. dış saha maçını ise kazanmıştı. Bu sezonda benzer bir tablo ile karşı karşıya kalan Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda kötü seriye dur diyecek. Puansız ayrılması halinde ise deplasmanda oynadığı ilk 8 maçı kazanamayan takım olarak tarihe geçecek.

TEMASLI FUTBOL PLANI

Teknik direktör Şenol Güneş, G.Saray derbisine farklı bir oyun planı ile çıkmaya hazırlanıyor. Usta hoca, rakibin ev sahibi olmanın avantajını kullanarak kurmaya çalışacağı baskıyı kıracak bir plan üzerine duruyor. Özellikle orta sahada daha dirençli bir oyun kurmak isteyen Güneş'in, burada tercih etmeyi planladığı isimlere daha çok koşmaları ve daha çok fiziksel temas kurmalarını tembihliyor.

KANATLAR ÇALIŞACAK

Galatasaray'ın savunma zaafları üzerine de çalışmalar yapan Şenol Güneş'in, kanat organizasyonlarını daha da geliştirmek istediği öğrenildi. Nwakaeme'ye özel sorumluluk verecek olan usta hoca, ayrıca son maçta kaçırdığı goller nedeniyle morali bozulan Banza için de özel bir motivasyon programı hazırladı.