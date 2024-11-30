Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Büyük projelerimiz var!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin 78. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Trabzonspor'un scout ekibine elimizden gelen desteği yapıyoruz. Futbol A Takımı'nın sorumlusu Şenol Güneş, onlara destek sağlayacağız. Borçlar da sürdürülebilir durumda değil. Anlatıyoruz ama anlaşılamıyor. Anlaşılmak istenmediğimiz için anlaşılmıyor sanırım.

"EKONOMİK HAMLELER YAPILMAZSA..."

Türk futbolunun gelir yapısı ortada. 3 puandan aldığımız para deplasmana gidip gelme ve otel paramızı ucu ucuna karşılıyor. Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında 50 milyon euro fark var. Bu durumları diğer kulüp başkanları da söylüyor. Bu ekonomik hamleler yapılmasa, Trabzonspor'un borcu 12 Milyar TL.

"BÜYÜK PROJELERİMİZ VAR"

Tüm kulüplerde gelir ve gider arasında dengesizlik var. Büyük projelerimiz var, bunları yapabilirsek; borcu sıfırlamaya yakın duruma getirebiliriz. Bu paraları bulabiliriz.