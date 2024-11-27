  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Muhammed Cham farkı!

Trabzonspor'da Muhammed Cham farkı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Muhammed Cham gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Oyunun son olarak Adana Demirspor maçında imza attığı istatistikler gündem oldu. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Muhammed Cham farkı!

Bordo-mavili takımın 5 aylık bir uğraştan sonra Clermont'tan 4 milyon euro'ya transfer ettiği Muhammed Cham, beklenen patlamayı Adana Demir maçında yaptı. Karadeniz devinin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü Adana Demirspor ağlarına gönderen Avusturyalı 10 numara, 3 gol, 2 asist, 8 şut, 6 şut pası, 7 rakip ceza sahasında topla buluşma ve % 89 pas oranıyla oynadı. Profesyonel kariyerinin ilk hattrick'ini yapan 24 yaşındaki maestro, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk oyuncu da oldu.

AVRUPA'DA DA EŞİ BENZERI YOK

Cham ayrıca bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla şutta (14) payı bulunan isim durumuna geldi. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta 5 gole katkı sağlayan tek futbolcu olarak olağanüstü bir performans sergiledi. Başarılı oyuncu aynı zamanda Mavi Şimşekler karşısında, bordo mavili takımın en çok mesafe (12.09 km) kat eden oyuncusu oldu. Adana Demirspor maçını inanılmaz bir katkı ile tamamlayan Cham'in, bitiş düdüğüyle yaşadığı mutluluk hem saha içerisinde hem de soyunma odasında dikkat çekti.

YATTARA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Muhammed Cham ile teknik ekibe yeni dahi edilen Yattara da yakından ilgileniyor. Yattara'nın kendisi gibi teknik kapasitesi yüksek olan oyuncuya öz güven kazanma ve yeteneklerini kullanma konusunda yol gösterdiği öğrenildi.

4+1 YILLIK İMZA ATTIRILDI

Trabzonspor yönetimi, 4 milyon euro'ya aldığı Cham'e 4+1 yıllık imza attırdı. Bu sezon 1 milyon 375 bin euro alacak olan 24 yaşındaki yıldıza, ardından her dönem için 1 milyon 275 bin euro ödenecek. Cham, bu sezon forma giydiği 10 maçın 3'ünde ilk 11'de başladı ve 424 dakika sahada kaldı.

F.Bahçe'den Merih bombası!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Dünyanın güncel en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den sadece 1 isim var
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail'e saldırma hakkı!
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi!
ManU'da Amorim istemedi! Mourinho devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! 01:20
Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! 01:20
M. City'e evinde soğuk duş! M. City'e evinde soğuk duş! 01:20
Min-Jae attı! B. Münih kazandı Min-Jae attı! B. Münih kazandı 01:20
Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! 01:20
Arsenal Sporting'i farklı geçti! Arsenal Sporting'i farklı geçti! 01:20
Daha Eski
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:20
Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! 01:18
Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! 01:16
M. City'e evinde soğuk duş! M. City'e evinde soğuk duş! 01:13
Min-Jae attı! B. Münih kazandı Min-Jae attı! B. Münih kazandı 01:07
Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! 01:05