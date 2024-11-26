3 maç sonra kasırga çıktı

Süper Lig'in son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, F.Bahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rize'ye da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer dün Adana Demir'i yıktı: 5-0. Şenol Güneş'in radikal bir kararla ilk 11'de 7 değişiklik yaparak sahaya sürdüğü maça bordo mavililer fırtına gibi başladı. 3. dakikada Cihan Çanak'ın asistinde Cham, Karadeniz devini öne geçirdi.

CHAM-BANZA İŞBİRLİĞİ

Gol siftahı yapan Cham 50'de bu kez asist yaptı, Banza sahne aldı: 2-0. Fırtına şahlanmıştı bir kere ve Banza-Cham ortaklığı 3. golde de iyi işledi. 54'te Çanak'ın başlattığı atakta yine Cham verdi, 28 yaşındaki forvet bir kez daha ağları sarstı: 3-0. 78'de bu kez Enis verdi, gecenin yıldızı Cham ikinci golünü attı: 4-0. 84'te Cham bu kez Arif'in pasını klas bir vuruşla gol yaptı.

GÜNEŞ NEŞTERİ VURDU

Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demir maçının 11'inde büyük bir değişim yaptı. Son oynanan Çaykur Rize sınavının ilk 11'inde yer alan cezalı Malheiro'nun yerine Serkan Asan, kadro dışı kalan Denswil'in yerine Batagov, hastalanan Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk, Okay Yokuşlu'nun yerine Umut Güneş, Ozan Tufan'ın yerine Cham ve Enis Destan'ın yerine Cihan sahaya çıktı. Böylelikle son maçın ilk 11'inden sadece Uğurcan, Mendy, Vişça ve Banza formasını korurken, tam 7 isim değişti. Serkan, Hüseyin, Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11'de yer aldı. Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Batagov ayrıca ilk kez bir maçta süre alan isimler oldu.

DEVAMI GELMELİ

ŞENOL Güneş, farklı galibiyet sonrası şunları söyledi:

Son 3 maçımızı kaybetmiştik. Bizim için kazanmak önemliydi. Zor dönemden geçiyoruz.

Taraftar, biz, futbolcular üzgün. Çok büyük kayıplar yaşamıştık. Adana Demir aslında dirençli bir takım. Golü erken bulmamız avantaj oldu.

Farklı kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Tabii ki eksiklerimiz var bunları gidermemiz gerekiyor.

Soyunma odasında herkes mutlu.

Bu sezon umutlarımızın kırıldığı anlar yaşadık daha önce. ancak asla pes etmemiz gerekiyordu ve böyle yaptık. Bu iyi skorların devamı gelmedi.

Altyapıdan gelen oyuncuların kendini göstermesi önemli. Hem defansif hem defansif anlamda çok iyiydik. Bütün oyuncular iyiydi. Kalite zamanla kendini gösterir. Bir takım oluşturmak istiyoruz.

Altyapıdan gelenlerin durumlarına göre transferleri netleştireceğiz. Yüzde yüzlerini vermeliler.

TOPLAMDA 25, SÜPER LİG'DE 22

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966'da başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 45 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Fırtına 25, Demir'in 10 galibiyeti var; 10 maç da berabere bitti. Ligdeki 37 maçta ise Trabzonspor'un 22, Demir'in 6 galibiyeti bulunurken; 9 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

FIRTINA'DA 10 EKSİK OYUNCU

Bordo mavilerde, Adana Demir maçında 10 oyuncu yoktu. Bardhi, Umut Bozok, Orsic, Denswil kadro dışı oldukları; Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı.

JOHN'A HASTALIK ENGELİ

İngiliz ön libero Lundstram, Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayacaktı ama hastalandı. Yetişmeyince de yerine Umut Güneş görev yaptı. Umut, Ruzomberok ile oynanan Avrupa maçında ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra 16 karşılaşma sonra ilk 11'e alındı.

TÜRKMEN 306 GÜN SONRA

HüseyinTürkmen, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından tam 306 gün sonra sahalara döndü. En son 25 Ocak 2024 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta 23 dakika süre alan 26 yaşındaki stoper, ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyememişti.

BARISIC KADROYA ALINMADI

Karadeniz devinde Borna Barisic şoku yaşandı. Sezon başı alınan ama Eren Elmalı'yı kesemeyen Hırvat sol beki Şenol Güneş dün kadroya bile almadı. Eren'i yedeğe çeken Güneş, sol bekte Arif Boşluk'u tercih etti. 32 yaşındaki savunmacı devre arasında ayrılacak.