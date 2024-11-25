Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'de gelen üst üste 3 yenilgiden sonra Adana Demirspor karşısında çıkışa geçmek istiyor. Kötü gidişin ardından kadro dışılar, cezalı ve sakatlıkların olduğu haftada kadroda önemli değişimler planlanıyor. Birçok futbolcunun ilk kez 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kritik karşılaşma öncesi milli arada önemli kararlar alan ve 4 futbolcusunu kadro dışı bırakan Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme oynamayacak.

STOPERDE CİDDİ DEĞİŞİM

Sağ bekte Pedro Malheiro'nun cezası nedeniyle Ozan Tufan'ın oynaması beklenirken, en radikal değişim stoperde yaşanacak. Şenol Güneş, sakat olan Savic ile kadro dışı Denswil'den yararlanamayacak. Sakatlıktan yeni çıkan Serdar Saatçı'nın ilk 11'de olma ihtimali düşük. Stoperde bu sezon ilk kez forma giyecek Hüseyin Türkmen ve Batagov birlikte görev yapabilir. Sol bekte ise Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk formayı kapmak için yoğun çaba sarf etti.

ORTA SAHADA REKABET

Savunma hattını neredeyse sil baştan kuracak Trabzonspor'un orta sahasında da Lundstram, Mendy ve Umut Güneş rekabet içerisinde. Stoper yerine yeniden orta sahaya geçmesi beklenen Mendy'nin yanına Lundstram veya Umut tercih edilecek. Okay'ın ise sakatlığı bulunuyor. 10 numarada da Bardhi'nin kadro dışı bırakılmasıyla Muhammad Cham, tek aday kaldı. Sol kanatta Nwakaeme'nin yokluğu, Orsic'in de kadro dışı bırakılması nedeniyle Draguş ile Cihan Çanak arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor.

GOL UMUDU SİMON BANZA

Adana Demirspor karşısında önemli bir 90 dakikaya çıkacak Trabzonspor'da Simon Banza'nın performansı önemli olacak. Teknik heyetin en fazla güvendiği isimlerden olan Banza, bu sezon takımının en skorer ismi konumunda. Ligde 8 maçta 6 gol atan ve 118 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, Adana Demirspor maçında Şenol Güneş'in en önemli gol ayağı olacak.

HEPSİ İÇ SAHADA

Fırtına, bu sezon ligde sadece 2 galibiyet aldı. Bordomavililer, Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i de 1-0 yendi. Deplasmanda henüz galibiyeti olmayan Trabzonspor, bu akşam evinde ağırlayacağı Adana Demirspor'u da mağlup ederek yaralarını sarmak isteyecek.

BANZA SINIRDA

Simon Banza, Adana Demirspor ile oynanacak olan maçta kart cezası sınırında yer alıyor. Kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Hüseyin, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Draguş, Banza

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Tolga, Semih, Kadir, Maestro, Tayfun, İzzet, Yusuf, Ali Yavuz, Barasi