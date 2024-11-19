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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Yusuf Demir atağı!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Yusuf Demir atağı!

Bordo mavili takım, Galatasaray’ın 21 yaşındaki yıldızının peşinde. 1.73 boyundaki Yusuf; sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada görev yapabiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Yusuf Demir atağı!

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı ve Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir ile ilgileniyor. Geçen sezon Basel'de kiralık olarak forma giyen Demir, ardından Galatasaray'a geri dönmüştü. Sağ kanat, sol kanat ve on numara pozisyonlarında görev alabilen genç futbolcu, Trabzonspor'un transfer listesine girdi. Bordo-mavililer, sezona büyük umutlarla başlasa da beklentilerin altında kalınca devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. 1.73 boyundaki futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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