Trabzonspor'da hedef Shaparenko! Şenol Güneş'in gözü üzerinde olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında "Stoper, orta saha ve kanat fovet istiyorum. Cumartesi Batum'a gideceğim ve futbolcu izleyeceğim" dedi. 72 yaşındaki hocanın izleyeceği futbolcu Mykola Shaparenko. Yarın Gürcistan-Ukrayna Uluslar Ligi maçı var ve Güneş tribünde yer alacak. 26 yaşındaki Ukraynalı orta saha, yaz döneminde de bordo mavililerin gündemine gelmişti. Fırtına, 1.78 boyundaki futbolcu için Dinamo Kiev'e 4.5+1 milyon euro teklif etmişti. Ancak bu yetersiz bulunarak reddedilmişti. Ancak Karadeniz devinin kurmayları bu futbolcuyu takip etmeye devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Kıev kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Shaparenko'yu devre arasında satmak istiyor. Değeri 10 milyon euro olan tecrübeli oyuncu da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Bu nedenle uygun şartlarda bu transfer gerçekleşebilir. Güneş'in izleyeceği Shaparenko için vereceği rapora göre bordo mavili kurmaylar harekete geçecek. 2022-23 sezonunda çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşayan ve 236 gün sahalardan uzak kalan bu futbolcu için detaylı sağlık raporu da istenebilir. Shaparenko, bu sezon Ukrayna Premier Ligi'nde 9 maça çıktı. 3 gol atıp 8 asist yaparak muhteşem bir performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Shaparenko, Ukrayna Milli Takımı'nın banko isimlerinden biri. Tecrübeli futbolcu, Ukrayna ile çıktığı 38 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu periyotta 3 sarı kart gördü ve 2.309 dakika sahada kaldı.

İKİNCİ UKRAYNALI OLABİLİR

Yaz döneminde stoper Batagov'u kadrosuna katan Trabzonspor, bir başka Ukraynalı orta saha Mykola Shaparenko'yu da gözüne kestirdi.

YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

Yönetım, kadroda devre arasında yapılması planlanan değişikliklerle kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. Bordo mavililer, Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda savunma, orta saha ve hücum bölgelerine takviye yapacak.