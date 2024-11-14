TRABZONSPOR HABERİ - Şenol Güneş açıkladı! İşte transfer yapılacak 3 bölge

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın oynadığı oyundan dolayı taraftarların, kendilerinin, oyuncuların, yönetimin üzgün olduğunu belirten tecrübeli hoca, bu işin yetkilisi ve sorumlusu olarak herkesten özür diledi. Mazeretleri, şikayetleri söylemeden yollarına devam edeceklerini belirten Güneş, "Tabii ki durum tespitleri yapacağız dedik ama gelinen noktada 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkesin gurur duyacağı oyun oynamalı. Bizim problemimiz, fizik, teknik, taktikten daha çok bunu kullanacak öz güven sorunu yaşıyoruz. Bu durum maalesef her hafta artarak ilerliyor" diye konuştu.

STOPER, FORVET VE KANAT GELECEK

Takımdan ayrılan Mısırlı Trezeguet'nin burada olumlu işler yaptığını söyleyen Güneş, "Niye gitti bunu tartışmak istemiyorum. Sol tarafa Nwakaeme alındı. İkisi bir arada olunca da bu sefer fazlalık ortaya çıkıyor. Orsic vardı, Draguş alındı. Bunlar hatalar zinciri. Trezeguet iyi oyuncu ama kiralık sözleşmesi var. Kulübü bırakacağını düşünmüyorum. O yüzden konuşmak doğru değil. Eldekilerle devam edeceğiz. Devre arası için stoper, forvet ve orta sahada hücuma dönük oyuncu konuştum. Hücumda gol sayısını artırmak için bu tip oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Elimizde sol tarafta Nwakaeme, sağ kanatta Vişça gibi oyuncularımız var ama burayı nasıl kapatır, ne kadar kapatabilir emin değiliz" şeklinde konuştu.

Yunus Emre SEL

GELECEK YIL YARIŞACAĞIZ

Trabzonspor geçmişte de zor günler gördüğünü ve aştığını ifade eden Güneş, "Yine aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getiren bir Trabzonspor olacaktır. Bu kara bulutları dağıtırız, fırtınayı tekrar estiririz, güneşli günler ve aydınlık günleri göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu tecrübemiz, birikimimiz var. Ama bunlar zaman alacaktır. Üç yıllık bir plan içerisinde bu yılı toparlama, gelecek yılı yarışma, tamamlama ve uzun vadeli bir Trabzonspor'u oluşturma, bunun içinde altyapı planlaması, transfer işleyişi ve bu kadronun oluşturulması da vardır. Hedefimiz bu şekilde. Sonuçta biraz zaman alacak işler bunlar" ifadelerini kullandı.

SES GETİRECEK BİR TRABZONSPOR

Güneş: "Herkesin gurur duyacağı, ses getirecek bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Çok iyi dönemler geçirdik, şampiyonluklar kaçırıldı, zor dönemler geçirdik, tekrar çıktı. Bunlar sahada olan hadiseler ama kulübün, camianın, taraftarın bütünlüğünün asla bozulmaması, negatifliğinin asgariye inmesi gerekiyor. İndirmek için de bize ne düşüyorsa yapacağız."

SALDIRGAN BİR TAKIM

Güneş, Kayserispor ile başlayan 5 maçta hep saldırgan oyuna hakimiyet konusunda beklenen futbol anlayışını tam olarak ortaya koyamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "O zaman da Konya maçını kazanmıştık, yine berabere kaldık, döndük Başakşehir'i yendik. Arkasından kazanmayı düşündüğümüz son 3 maçı kaybettik. Genel felsefemizde oyun yapımızda oyunumuzu etkileyen faktör benden önce de vardı benle de devam ettiğini düşünüyorum, o konudaki eleştirilere de saygı duyuyorum. Çok basit top kayıplarımız var ve bunların çoğunda da gol yememiz var. Bir de rakibe uzak olup temassız oynamak da oyunumuzu çok olumsuz etkiledi.

ONUACHU TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezondan beri Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Nijeryalı golcü Paul Onuachu için ise Şenol Güneş, "İngiliz kulübü ile sorunları var. Onu vermediler, satmadılar da. Kadroya da almıyorlardı. Son haftalarda kadroya alıp, maçlara koyuyorlar, onu da pazarlamak için yapıyorlar. Önümüzdeki sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Gelişmelere göre takip edilecek bir konu" diye konuştu.

BAŞKA KADRO DIŞI YOK

Çaykur Rize maçı sonrası 4 oyuncunun kadro dışı kaldığını dile getiren Güneş, "Şu anda başka kadro dışı diye bir şey yok. Sayıyı azalttık. Devreye kadar bu şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Altyapıdan takımda Salih, Poyraz var. Zaman oldukça altyapıdan da takip ediyoruz, gidip izliyorum"

TEKKE İLE İLGİLİ BİR DURUM YOK

Fatih Tekke'nin yardımcı antrenör olarak takıma katılacağı iddiaları ile ilgili olarak ise Güneş, "Fatih Tekke benim oyuncumdur. Hocalık yapıyor, şu an için öyle bir şey konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

ARAMIZDA OLMAYACAKLAR

Devre arasına kadar transfer yapmak veya oyuncu verme gibi bir durumun olmadığını belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama burada mutlu olmayan, gitmek isteyen olursa aidiyet duygusu olmayan olursa değerlendiririz. Aynı şekilde biz de bu kararı verebiliriz. Diğerlerine de 'Şansını kullanırsan kullanamazsan yine de kulüp bul çünkü hazırlıklı ol' dedik. Onlar için de şu anda 4 oyuncu. Sadece Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Tekrar bir şekilde kadro dışı kalmış oldu. Bir problemden dolayı değil. Çünkü karakterli oyuncu olarak hepsi değerli oyuncular. Ama takıma yararlı olmayacağını düşündüğümüz, kendilerinin de transfer sezonunda mukavelelerinin biteceğini düşündüğümüz ve kendileri için de daha iyi olacağı için kulüp bulup giderseler biz de bunların gelecek planında olmadıkları için değerlendirmelerini kendilerinin yapmalarını istedik. Hem ekonomik hem teknik olarak daha iyi olacağını düşündük. O yüzden aramızda olmayacaklar."

YENİ BİR SİSTEM DENEYECEĞİM

Oyuncu parlatmayla ilgili olarak Güneş şunları söyledi: Bende de hayal kırıklığı var. Oyuncu ister, yardımcı olurum. Hocayız, rehberlik yapıyoruz ama istediklerimizi ortaya koyamadık. Cham, Draguş ve Cihan yetenekli, bunların daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Kendime de eleştiriyorum. Yeni bir düşünce, yeni bir felsefeyle, yeni bir sistem arayışlarım olacak. Böyle devam edemeyiz" dedi.

GÜVENLERİNİ KAYBETTİLER

Oyuncuların iyi niyetinden, çalışmasından şikayeti olmadığını vurgulayan Güneş, "Ama kendileri de oyunlarından memnun olmadığı için bir güven kaybıyla sahada oynuyorlar. Bu bir oyuncu değil, çok oyuncu da var. Tabii ki burada kahrolacağız, bu bize yakışan bir oyun değil, sonuç değil, acı çekeceğiz. Ama pes etmeden savaşacağız. Daha fazla birbirimize yanaşıp bu durumdan kurtulmak durumundayız. Orta saha ve savunma hattından eksikler nedeniyle verim alamıyoruz. Forvet için de bunu söyleyebiliriz" dedi.

HEDEFİMİZ İKİ KUPA

Güneş, devreye kadar 7 maçlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "5 tanesini haftada bir oynadıktan sonra bir boşluk olacak. Sonra 2 maçı oynayıp devre arası olacak. Zaten 13 Ocak'ta transfer ayı var. Dolayısıyla bu kadroyla o zamana kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Sayıyı azaltıp sorumluluğu daha fazla yayarak, rekabeti kendi içinde yapıp bu öz güven kaybını da gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz. Haklı olarak Trabzonspor'un ismi de belli, beklentisi de belli. Şampiyonluk yarışında olan bir takımdır. Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum. Ancak Avrupa kupalarına katılmak Türkiye Kupası'nı kazanmak hedefleri arasında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

ŞAMPİYONLIK SONRASI OLUMSUZ TABLO ÇIKIYOR

Şenol Güneş, Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluğun ardından arzu edilen sonuçların alınamamasına ilişkin, "Şampiyonluk sonrası bütün takımlarda olduğu gibi bazen başarı kısa süre sürdürülür ama daha sonra kaçınılmaz olarak olumsuz tablolar ortaya çıkabilir. Yeni katılan 13 oyuncu, altyapıdan gelen oyuncu var. Bir yapılanma da kendi içinde oluyor, olmak durumunda. Ama bunlar ne kadar büyük bir Trabzonspor'u taşır onu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

3 BÜYÜK GİBİ DAVRANAMAYIZ

Transferde şampiyonluk mücadelesi veren diğer takımlar gibi hareket edemeyeceklerini vurgulayan Güneş, "Başkandan edindiğim intiba, 'Bizim ihtiyacımız olan her şeyi sınırları zorlayarak yaparız' diyor. Ancak şunu da söyleyeyim, biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Hele bu son yıllarda yapılanları akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkan ve yönetimi takdir ediyorum. Alınan şampiyonluğu da kutluyorum" diye konuştu.

GÜRCİSTAN'A GİDECEĞİM

Güneş, kendilerine uygun isimler alacaklarını belirterek, "Daha önce izlediğiniz oyuncuları bugün de alabilirsiniz. Marcelo diye bir oyuncu vardı, Trabzonspor'a bakmıştım. Polonya'da Wisla'da Glowacki ile birlikte oynuyordu. 500 bin euro'ya Glowacki'yi alabildik. Lewandowski de vardı. Almanya'ya gitti. Daha sonra Beşiktaş'ta Marcelo'yu ucuza alma fırsatımız oldu. Cumartesi günü Batum'a gideceğim. Orada izleyeceğimiz oyuncular olacak" dedi.

SAKİN KALMAMIZ GEREKİYOR

Trabzonspor'un daha sakin kalarak geleceğini kurtarmaya ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Sorunları biliyoruz, paylaşıyoruz, eldeki kadromuz da belli ama bunları daha yararlı, daha çok çalıştırarak, hedefe yönelterek, sonuçlardan bağımsız kendi futbol kimliği ile futbol oynamaya çalışmalıyız. Takımın futbol oynaması bence önemli. Ben kaybettiği zaman evet üzülürüm, her maç kaybettiğinizde üzülürsünüz ama umutlu olurum. Taraftar mutlu olmak istiyor ama daha önemlisi umutlu olmak istiyor, o umudu da biz vereceğiz ona, sahada oynayacağımız futbolla."

SEVDAMIZ ÇOK BÜYÜK

"Hayalimiz de hedefimiz de var" diye konuşan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevdamız büyük. Ama başarmak zorunda olduğumuz bir iş var. O da bu takımın sahaya gelen taraftarlarının görmek istediği futbol olacaktır. Korkuların, endişelerin olduğunu biliyorum. Onları yenip yeni bir anlayışla herkesin gurur duyacağı, ses getireceği bir Trabzonspor oluşturmak için yeniden yola koyulacağız. Üzülmenin zamanı değil, çalışmanın zamanı. Daha fazla emek, her şeyimizi ortaya koyan bir duygu, hırsla savaşan bir takım görmek istiyoruz. Bunu oyuncularımdan zaten istedim, istemeye devam edeceğim."