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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da transfer operasyonu! 6 takviye birden

Trabzonspor'da transfer operasyonu! 6 takviye birden

İstanbul’daki toplantıda devre arasında 5-6 futbolcu ile yolların ayrılması ve aynı sayıda transfer yapılması kararı verildi. 6 bölge için girişimler hemen başlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da transfer operasyonu! 6 takviye birden

Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da dün bir zirve gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimleri netleştirmek için İstanbul'da bir araya geldi. Bu zirvede önemli kararlar alındı. Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Denswil'in ardından birkaç ismin daha bileti kesildi. 2 ya da 3 futbolcu da kadro dışı kalabilir. Bu futbolcularla devre arasında yolların ayrılması kararı da verildi.

İLK 11'E GİRECEK İSİMLER TRANSFER EDİLECEK

Devre arasında yapılacak transfer planlaması en önemli gündem maddesi oldu. Toplamda 5 veya 6 isimle devre arasında yolların ayrılması beklenirken, aynı oranda transferin takıma katılması bekleniyor. Stoper, bek, orta saha, kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına transfer beklentisi olan Şenol Güneş, belirlediği listeyi yönetim kuruluna yakın bir zamanda sunacak. Şenol Güneş'in transfer listesinde genç ama tecrübeli, takıma direkt katkı sağlayıp ilk 11'e katılacak oyuncular olduğu öğrenildi. Yaşlı takviyesi yapılması beklenmiyor.

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