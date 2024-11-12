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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan İstanbul'da zirve toplantısı! Kadro dışı kalan futbolcular artacak mı?

Trabzonspor'dan İstanbul'da zirve toplantısı! Kadro dışı kalan futbolcular artacak mı?

Bordo-mavililerde kritik görüşmeler sürecek. İstanbul’da Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş bir araya gelecek, birçok konu masaya yatırılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor'dan İstanbul'da zirve toplantısı! Kadro dışı kalan futbolcular artacak mı?

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Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da görüşmeler devam edecek. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimleri netleştirmek için İstanbul'da bir araya gelecek. Kötü gidişe son vermek isteyen yönetim kurulu ile teknik ekip arasındaki fikir alışverişi sürecek. Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Denswil'in ardından yeni kararların alınması için İstanbul'daki yeni görüşme önemli olacak. Görüşmede ilk olarak alınan kadro dışı kararına yeni isimlerin eklenip eklenmemesi yönünde bir toplantı yapılacak. Daha sonra ise devre arasında atılacak adımlar ve transfer çalışmaları masaya yatırılacak.

DEVRE ARASINDA VEDA

Ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimler Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda belirlenecek. Yönetim kurulu da bu konudaki fikirlerini sunacak. Kadro dışı bırakılan 4 ismin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle bu isimlerle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim bu isimlere gelecek teklifleri hemen değerlendirmeye alacak.

İLK 11'E GİRECEK İSİMLER

Devre arasında yapılacak transfer planlaması en önemli gündem maddesi olacak. Toplamda 5 veya 6 isimle devre arasında yolların ayrılması beklenirken, aynı oranda transferin takıma katılması bekleniyor. Stoper, bek, orta saha, kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına transfer beklentisi olan Şenol Güneş, belirlediği listeyi yönetim kuruluna sunacak. Şenol Güneş'in transfer listesinde takıma direkt katkı sağlayıp ilk 11'e katılacak oyuncular olduğu öğrenildi.

YOL HARİTASINI GÖRÜŞECEĞİZ

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yapacakları toplantıyı değerlendirdi. Kafkas, "Şu anda kötü giden bir tablo var. Başkanımız Ertuğrul Doğan ile hem bugünü hem de geleceği konuşmak için hocamız Şenol Güneş ile birlikte İstanbul'a gittik. Devre arası transfer planlamasını ve izlenecek yol haritasını masaya yatıracağız" dedi.

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