Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 08:59 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 09:18
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Trabzonspor, Vişça ile akıl dolu bir gol buldu. Ozan'ın pası da güzeldi bu arada. Ama golden sonra orta sahada üstünlüğü Çaykur Rizespor'a kaptırdı bordo-mavililer... Özellikle Ghezzal duran topları çok iyi kullandı. Karşısındaki Eren Elmalı, Ghezzal'a zorluk çıkaramadı. Savunmanın önünde Okay ve Lundstram ise sorumluluk almaktan kaçıyor. Yüreği ile oynamıyor.
Böyle olunca da son derece yumuşak ve güçsüz bir orta saha ile mücadele ediyor Trabzonspor! İlk yarıda savaşmayan, koşmayan, oyuna akıl koymayan, enerjisi düşük bir Trabzonspor izledik. Çaykur Rizespor ise geriye düşmesine rağmen, savaştı ve soyunma odasına beraberlikle gitti.
Trabzonspor'un orta sahasında üç ön libero varken; Rizespor, orta alanda üç on numara ile mücadele etti. Trabzonspor önde top tutamayınca, Banza da çok etkisiz kaldı. İlk yarıda Banza'nın rakip kaleye şutu yoktu. İkinci yarıya daha hızlı başlayan ev sahibi ekipti. Şenol Güneş, 59'da oyuna Draguş ve Cihan Çanak'ı sokarken; Ozan ve Enis'i kenara aldı. Maçta Varesanovic iki net pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Maç genelinde o kadar kolay gol pozisyonlarına girdi ki Çaykur Rizespor!
Trabzonspor'un bu orta saha ve savunma kurgusu ile işi çok ama çok zor! Şenol hocanın değişiklikleri de takıma bir hareket getirmedi. Rizespor baskıyı kurdu ve öne geçmesini de bildi. Akintola, Çaykur Rizespor'u üstünlüğe taşıdı.
Olawoyin farkı getirirken, top çıkmasın diye uğraşan Draguş, golün de asistini yapmış oldu! Trabzonspor'un kale hariç, her hattında sıkıntı var. Geçen yıl 3. olan takıma 13 yeni transfer yapılıyor ve Trabzonspor geriye gidiyor! Tez konusu olur! Trabzonspor taraftarlarını kahretmeye devam ederken; Çaykur Rizespor müthiş oynadı ve haklı bir galibiyet aldı.
MUSTAFA ÇULCU - VARESANOVIC ATILMALIYDI
Geçen hafta yaşananlardan sonra istikrarsız MHK bu kez gençleri kulübeye, olgunları sahaya sürmüş. Zorbay Küçük sahada, Yaşar Kemal Uğurlu VAR'da hayırlı olsun. 18'de kaleci Uğurcan'ın kayarak gelip Akintola'ya ayakları ile yaptığı, hakemlere anlatılan gecikmiş müdahaleye girer sahada penaltı olmalıydı.
Zorbay devam dedi. 43'te Olawoyin'in Okay'a kontrolsüz girişi net sarı kart olmalı ama vermedi. Faule sözlü itirazda bulunan Varesanovic sarı gördü. İlk yarı +2 verildi uzatma dakikaları oynanırken 45'43"te Rizespor gol attı. Golü atan Varesanovic aşırı gol sevinci ile tribünlere tırmandı sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem gereğini yapmadı.
Gol 6 dakika VAR'da incelendi. Çok ince santimlerle ofsayt gerekçesi ile yarı otomatik veya manuel sistem (!) VAR'dan iptal edildi... 52'22"de maç tekrar başladı. Oyunda kalan oynanması gereken süre 1'17" olması ve ilk yarı 53'39"da bitmesi gerekirken, hakem oyunu gereksiz uzattı 54'17"de Rizespor un beraberlik golü geldi. Devre nihayet 55'13"te bitti. Sanırım tuz koktu...
46'da Rizespor penaltı bekledi; Mendy'nin ayağından seken top kapalı, doğal konumdaki eline geliyor devam kararı doğru. 59'da Rizespor'un Akintola ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru karar. Gösterilen sarı kartlar doğruydu.
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