Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Trabzonspor, Vişça ile akıl dolu bir gol buldu. Ozan'ın pası da güzeldi bu arada. Ama golden sonra orta sahada üstünlüğü Çaykur Rizespor'a kaptırdı bordo-mavililer... Özellikle Ghezzal duran topları çok iyi kullandı. Karşısındaki Eren Elmalı, Ghezzal'a zorluk çıkaramadı. Savunmanın önünde Okay ve Lundstram ise sorumluluk almaktan kaçıyor. Yüreği ile oynamıyor.

Böyle olunca da son derece yumuşak ve güçsüz bir orta saha ile mücadele ediyor Trabzonspor! İlk yarıda savaşmayan, koşmayan, oyuna akıl koymayan, enerjisi düşük bir Trabzonspor izledik. Çaykur Rizespor ise geriye düşmesine rağmen, savaştı ve soyunma odasına beraberlikle gitti.