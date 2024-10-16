Tufan yükselişe geçecek

Karadeniz devinin sezon başında Hull City'den 2 milyon euroya transfer ettiği Ozan Tufan, sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçını kaçırmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, tedavi süreci tamamlanan ve milli arada takımla çalışan Ozan Tufan'ı ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu, Güneş'in en güvendiği isimler arasında yer alırken, milli ara sonrası Ozan Tufan'ı yeni bir görev bekliyor. 72 yaşındaki hoca, Ozan Tufan'ı cumartesi günkü Başakşehir maçında 8 numara pozisyonunda oynatacak.

DURAN TOP ÇALIŞTILAR

Fırtına, Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.