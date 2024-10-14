TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Orban için ocak ayı bekleniyor

Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan Trabzonspor'da forvet hattına takviye bekleniyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü hamlesi için hızlı davranacak bordo-mavililerde Paul Onuachu ve Gift Orban gibi iki önemli isim öne çıkıyor. Karadeniz devi, aynı zamanda Belçika'da KRC Genk forması giyen ve performansıyla dikkat çeken Tolu Arokodare'yi de takip ediyor.

AROKODARE ZOR

Onuachu, Southampton'dan ayrılmak istiyor ve Trabzonspor'u çok seviyor. Aynı şekilde Gift Orban ise Olympique Lyon'da sıkıntılar yaşıyor. İki yıldızın da ocak ayında kulüpleriyle vedalaşmak istediği biliniyor. Listedeki yıldızlardan Tolu Arokodare, KRC Genk'te bu sezon 10 maçta 6 gol kaydetti. Avrupa'da önemli kulüplerin listesinde olan Arokodare'nin transferi zor gözüküyor.

BANZA'NIN YANINA

Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz'in Braga takımından alınan Simon Banza, teknik heyetten tam not alıyor. Ocak ayında gelmesi beklenen bir forvet transferinin kadroda Banza ile beraber oynaması planlanıyor. Simon Banza, son 2 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri toplamıştı.