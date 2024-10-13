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Haberler Trabzonspor

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Paul Onuachu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer eski yıldızına yakın zamanda yeniden kavuşabilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!

Trabzonspor geçtiğimiz yaz döneminde çok uzun süre Paul Onuachu için girişim yapsa da Southampton'ın inadını kıramamıştı. Bu sezon Premier Lig'e çıkan kırmızı beyazlı kulüp, aslında kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için 15 milyon talep etmiş ve indirim yapmamıştı. Onuachu gelmek istemiş, Trabzonspor da bu transfer için yedi milyon euro'luk kulüp rekoru olan bir teklif sunmuş ama anlaşma sağlanamamıştı. Onuachu'yu Karadeniz devine vermeyen, takımda olmasına rağmen ısrarla oynatmayan İngiliz ekibi, şu ana dek tam bir fiyasko ile karşı karşıya. Premier Lig'de çıktığı yedi maçta sadece bir beraberlik alabilen, 6 kez mağlup olan ve bir puanı bulunan Southampton, dört gol attı ve 15 gol yedi. Averajla 19. sırada yer alıyor ve küme düşmenin büyük adaylarından.

CLUB BRUGGE KULÜBÜ DE TAKİP EDİYOR

Tüm bu kara tablo sonrası son Arsenal maçının 75. dakikasında sahaya sürülen ve bu sezon forma siftahı yaptırılan Onuachu da 3-1'lik yenilgiyi önleyemedi. İngiliz ekibi, geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta 17 gol atan ve 4 de asist yapan 2.01 boyundaki forveti devre arasında göndermek istiyor. Karadeniz devinin kurmayları Onuachu'dan vazgeçmiş değil. Nijeryalı golcünün, Başkan Ertuğrul Doğan ile konuşarak "Devre arasında beni alın. Gelmek istiyorum" dediği belirtiliyor. Bordo mavililerin yeni bir teklifle Southampton'ın kapısını çalması sürpriz olmayacak. Onuachu'yu Belçika ekiplerinden Club Brugge de takip ediyor. Club Brugge'ün daha önce Belçika Pro Ligi'nde oynayan Onuachu'yu istediği öne sürüldü. Nijeryalı forvet, Genk'te 2019-23 arasında 134 maça çıktı, 85 gol atıp 10 asist yaptı.

1.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Onuachu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da harika bir performans göstermişti. Geçen sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan 30 yaşındaki yıldızın daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.

Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitmişti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun ikinci yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FIRTINA'DA ŞOV YAPMIŞTI

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık oynayan Paul Onuachu, olumlu izler bıraktı. Karadeniz deviyle çıktığı 25 maçta 17 gol atan ve 4 asist yapan Onuachu, özellikle derbilerde etkili bir görüntü çizdi. Beşiktaş'a 2 gol atan, Fenerbahçe'ye de 1 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, bordo-mavili tribünlerden tam not aldı.

28 PUANLIK KATKI

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı.

HENÜZ SİFTAHI YOK

Paul Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da henüz gol atma başarısı gösteremedi. Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiliz kulübünde 13 resmi maçta oynadı ve rakip fileleri havalandıramadı.

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