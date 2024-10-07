Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik!

Hatayspor ile deplasmanda yenişemeyen Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sında berabere kaldı. Sabah'ta yer alan haberde bordo mavililer, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyla büyük beklentilere sebep olurken teknik direktör Şenol Güneş, "Bir şekilde galibiyetlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı ancak takımın pozisyonları gole çevirme karnesi pek parlak değil. LİGDE 16'NCI SIRADA KALDI

7 maçta rakip kalelere yolladığı 138 şutun sadece 7'sini gol yapabilen Karadeniz ekibi, %5.1'lik başarı sağladı. Denis Draguş, Edin Visca ve Enis Bardhi gibi önemli gol ayakları olmasına rağmen şutları kaleye sokmakta zorlanan Fırtına'nın karnesi, bir senede yüzde 10,5'ten 5,1'e (%51,4'lik düşüş) geriledi. Trabzonspor, elde ettiği değerle ligde 16. sırada yer alabildİ.