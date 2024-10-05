Ligde de üstün: 4-2

Ligde iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Fırtına'nın 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 2 maç da berabere bitti. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan ev sahibi 2-0 galip ayrılmıştı.

SADECE 4 GOL ATABİLDİ

Gol yollarında sıkıntı çeken Hatayspor, ligin geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabildi. Şu ana kadar rakip fileleri 4 kez havalandıran bordo- beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

BORDO MAVİLİLER ÖNDE

İki takım aralarındaki rekabette 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor'un 8, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada ise eşitlik söz konusu.

131 GÜNLÜK HASRET

Fırtına'nın rakibi Hatayspor, 131 gündür 3 puan alamıyor. Bordo beyazlı takım, ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek elde etmişti.