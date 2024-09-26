Trabzonspor'da Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Bu basın toplantısını milli arada yapmak istiyordum ama boşluk bulduk. Sizleri bilgilendirmek istedim. Sonuçların sizleri memnun etmediğini biliyoruz. Gerçekleri bilmek iyi ama bunları sürdürmek kötü.

Trabzonspor'da camia bulunduğu yerden memnun değil. Kimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama gördüğüm bu. Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım. Eleştiriler normal ama en üst seviyede olduğu dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyun, hayallerimizin gerisinde kaldı. Bu durumu düzeltmeliyiz.

"UYUM SORUNU VAR"

Yetenekli oyuncularımız var ama taraftarımızın desteğiyle sonuçlara ulaşacağız. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Bunun nedenlerini ve yapacaklarımızı paylaşacağım. Takımın moral ve öz güven sorunu var. Hatta yanlış tespitler var. Bireysel ve takım olarak iyi olmalıyız. Organizasyonu ben yapacağım ama katılım sağlayacak oyuncularımız. Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ama düzeleceğiz. Takımın oyun ve uyum sorunu var. Bazı oyuncular tecrübeli ama beklediğimizin altında. Belki algılamada sorun var.

Oyuncularla bugün hiç yapmadığım kadar uzun bir toplantı yaptım. Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz. Susmayı ve konuşacağımız anları bilmiyoruz. Bazen içimize atıyoruz, bu çözüm getirmez. Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan! Neyi gizliyoruz? Hakaret olmadıktan sonra eleştiri bize katkı yapar.

"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gözüm görmüyorsa, doktora giderim tedavi ettiririm. Ya da kör olurum! Bütün oyuncular bizim parçalarımız. Hepsini tedavi edeceğiz.

Başkan her gün arıyor. Üzülüyor, morali bozuluyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer bazen çözümdür ama fazlalık transferler de sorun olur. Burada da eleştiriler olacak. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz.

Trabzonspor'u kendi haline bıraksanız bile bu sonuçları almaması gerekiyordu. Şartlar ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe önce kendimizden başlayacağız. Bu takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım! Ne olursa olsun değişecek! Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu ben üstleneceğim.