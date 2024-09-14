Trabzonspor'da 13 geldi 27 gitti

Trabzonspor, tarihin en hareketli transfer dönemlerinden birisine 2024-25 sezonu öncesi imza attı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ancak devamında Şenol Güneş'i teknik direktörlük koltuğuna oturtan bordo-mavililer, toplamda 13 takviye yaparken, 27 oyuncu ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili takımın transfer dönemi içerisinde en fazla bonservis bedeli ödediği isim 4 milyon euro ile Cham olurken, satıştan en fazla kâr yapılan isim ise 450 bin euro kiralama bedeli ile Baniya oldu.

Karadenız devi, kiralama ve bonservis bedeli olarak bu dönem içerisinde toplam 19 milyon 680 bin euro ödeme yaparken; kasasına ise satış ve kiralama bedeli olarak 1 milyon 372 bin euro koydu. Bordo-mavililer, 8 futbolcuya bonservis ücreti bedeli ödedi. Cham, Serdar, Malheiro, Cihan, Ozan, Batagov, Draguş, Okay bonservis bedeli ödenerek alınan futbolcular oldu. Defans hattına alınan Atletico Madrid'den Savic en flaş isimlerden birisi oldu.

CHAM: GERÇEKTEN MUTLUYUM

Muhammed Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını dile getiren 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Transfer süreci çok uzundu. Üç haftadır takımla çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse de takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi. 4+1 senelik imza atan Cham'in forma numarası 10.

UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

hizmet edecek SERDAR Saatçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yeni transfer Serdar Saatçı'nın imza töreninde konuşan Genel Sekreter Kemal Ertürk, "Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

BÜYÜK BAŞARILAR İÇİN BURADAYIM

Trabzonspor'a 4+1 yıllık imza atan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz" dedi. Saatçı, 29 numaralı formayı giyecek.

TAKIMA ÖNEMLİ GÜÇ KATAR

Yeni transfer Simon Banza, Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla 1 yıllık imza attı. Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı konuşmada, "Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inanıyoruz. Başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam" ifadesini kullandı.

BANZA: TUTKU BENİ ETKİLEDİ

beni etkiledi YENİ transferimiz Simon Banza ise kulübümüze transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

DERBİ MAÇTA HÜCUM HATTINDA DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, Beşiktaş derbisi için planlarını hazırladı. Nwakaeme ve Vişça'nın durumunu yakından takip eden tecrübeli hoca, iki ismin oynama isteğinden oldukça memnun. Forvet hattında sakatlığı süren Enis Destan'ın yerine yeni transferlerden Banza veya Umut Bozok görev yapacak. Cham'in ise 11'de başlaması bekleniyor

TRABZONSPOR'A ÖNEMLİ ZİYARET

TRABZON Bölge Adliye Mahkemesi hakimlerinden 1. Hukuk Dairesi Başkanı Zafer Kurtoğlu, 5. Ceza Dairesi Başkanı Özkan Tavuz, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcıları Nuri Ağ ve Tamer Bayraktar Trabzonspor'u ziyaret etti. Bölge Adliye Mahkemesi hakimleri, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ve Tesisler ve Stadyum Sorumlusu Coşkun Öztürk ile görüştü.

MİLLİLER GEÇ GELDİ

Beşıktaş derbisi öncesi Trabzonspor'un en büyük handikaplarından biri de milli oyuncuların takımına geç katılması oldu. Millilerin kısıtla zaman içerisinde yeni oyun planına alışmaları derbi öncesi Şenol Güneş'i zorlasa da tüm olumsuzluklara rağmen taraftarlara farklı bir futbol izlettirmek istiyor.

GELENLER:

Cham Clermont 4 milyon euro Serdar Saatçı Braga 2.5 milyon euro Banza Braga 2 milyon euro (Kiralık) Malheiro Boavista 2 milyon euro Cihan Çanak Standard Liege 2 milyon euro Ozan Tufan Hull City 2 milyon euro Batagov Zorya Luhansk 1.83 milyon euro Draguș Standard Liege 1.7 milyon euro Okay Yokuşlu West Bromwich 1.65 milyon euro Lundstram Glasgow Rangers Bedelsiz Barisic Glasgow Rangers Bedelsiz Savic Atletico Madrid Bedelsiz Nwakaeme Al Fayha Bedelsiz

GİDENLER:

Baniya Palermo 450 Bin euro (Kiralık) Murat Cem Akpınar Sakaryaspor 419 bin euro Hakan Yeşil Pendikspor 307 bin euro Batuhan Kör Van Spor FK 196 bin euro Trezeguet Al Rayyan Bedelsiz (Kiralık) Fountas OFI Girit Bedelsiz Meunier Lille Bedelsiz Flavio Al Taawoun Bedelsiz Fernandez Kansas City Bedelsiz Kourbelis Al Khaleej Bedelsiz Teklic Erzurumspor Bedelsiz (Kiralık) Süleyman Cebeci Karaman FK Bedelsiz (Kiralık) Bakic HNK Sibenik Bedelsiz Arda Akbulut Fethiyespor Bedelsiz Kağan Moradaoğlu Erzurumspor Bedelsiz Emirhan Zaman 1461 Trabzon Bedelsiz Hakan Aydın Beykoz İshaklı Bedelsiz Ali Alperen Çelik Pazarspor Bedelsiz Emir Uzun Beykoz İshaklı Bedelsiz Zekeriya Bulut Sebat Gençlik Bedelsiz (Kiralık) Kadir Bakırtaş Karşıyaka Bedelsiz Göktan Gürpüz Karagümrük Bedelsiz (Kiralık) Kerem Şen İstanbulspor Bedelsiz (Kiralık) Kerem Baykuş Kastamonuspor Kiralık Gomez Kulüpsüz Sözleşme Fesih Lahtimi Kulüpsüz Sözleşme fesih