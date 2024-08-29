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Trabzonspor 1-1 St. Gallen | Penatılar: 4-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına Konferans Ligi'ne veda etti!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor evinde İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer penaltılara giden karşılaşmada rakibine 5-4 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 22:51 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 22:55
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Trabzonspor 1-1 St. Gallen | Penatılar: 4-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına Konferans Ligi'ne veda etti!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor konuk ettiği St. Gallen'e penaltılarda mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Isaac Schmidt ile 31. dakikada öne geçti. İlk yarı bu sonuçla noktalandı. İkinci yarıda oyuna ortak olan bordo mavililer Enis Destan'ın 52. dakikadaki golüyle maçı uzatmaya götürdü. 30 dakikalık uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç seri penaltı atışlarına gitti.

Bordo mavililer penaltılarda rakibini 5-4 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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