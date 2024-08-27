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Trabzonspor - St. Gallen maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edeceği müsabaka öncesi antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:31
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Trabzonspor - St. Gallen maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Stefan Savic'in katılacağı basın toplantısı, karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta 17.00'de yapılacak.

Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi son antrenmanına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayacak ve idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcunun yer alacağı basın toplantısı da Papara Park'ta 19.15'te başlayacak.

Konuk ekip, 20.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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