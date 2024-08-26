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Potada dev davet

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), geçtiğimiz sezon Bölgesel Ligi'nde şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Trabzonspor Basketbol takımını bir üst lige davet etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan gelen davetin kabul edildiği öğrenildi. Trabzonspor, 2. Lig'de maçlara çıkmadan yeni sezonda bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek. Öte yandan Trabzonspor'un, ligden çekilen bir başka Karadeniz temsilcisi Samsunspor'un yerini alacağı kaydedildi. Bu arada Trabzonspor'un 28 Ağustos'a kadar federasyona 3 milyon TL'lik teminat mektubunu ve 400 bin TL'lik katılım bedelini yatırması gerekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Potada dev davet
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), geçtiğimiz sezon Bölgesel Ligi'nde şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Trabzonspor Basketbol takımını bir üst lige davet etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan gelen davetin kabul edildiği öğrenildi. Trabzonspor, 2. Lig'de maçlara çıkmadan yeni sezonda bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek. Öte yandan Trabzonspor'un, ligden çekilen bir başka Karadeniz temsilcisi Samsunspor'un yerini alacağı kaydedildi. Bu arada Trabzonspor'un 28 Ağustos'a kadar federasyona 3 milyon TL'lik teminat mektubunu ve 400 bin TL'lik katılım bedelini yatırması gerekiyor.
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