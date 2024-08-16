Haberler Trabzonspor

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Rey Manaj!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj için sıkı bir pazarlığa girdiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Rey Manaj!

Trabzonspor, Sivasspor'un başarılı golcüsü Rey Manaj için girişimde bulundu. Sivasspor'a para artı takas teklifinde bulunan Trabzonspor, henüz istediği yanıtı alamadı. Sivasspor'un Manaj'ı satmayı düşündüğü ancak talebinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Manaj'ın transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un mevcut yabancı kontenjanında yer açmak için Fountas, Teklic gibi isimlerin yanı sıra Umut Bozok'u da takasla önerdiği iddia edildi. Fırtına, transfer döneminin başından bu yana hedefinde olan diğer isimler Onuachu ve Weghorst konusunda henüz olumlu bir adım atamadı. Manaj geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 36 resmi maçta 22 gol kaydetti, 3 asist yaptı.

LİGDE 18 GOL

Rey Manaj, geçen sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 33 maçta forma giyerken 18 gol attı, 3 asist yaptı. Manaj, kırmızı beyazlılar adına ligde 21 gole direkt etki etti.

İngilizlerden Zaha kararı! 17 milyon Euro...
Ferdi'nin yerine 3 aday birden!
DİĞER
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta Konyaspor - Galatasaray karşılaşması!
Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!
Mourinho'nun göz bebeği geliyor!
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın rakibi Lugano Kartal'ın rakibi Lugano 01:18
Shaqiri bombası Shaqiri bombası 01:16
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 01:14
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! 00:41
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:34
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:32
Daha Eski
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:16
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:07
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 00:07
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 00:07
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri 00:07