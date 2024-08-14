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Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rapid Wien ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 08:46 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 08:53
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Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rapid Wien - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rapid Wien ile Trabzonspor 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rapid Wien - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Trabzonspor maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

2 FARKLI GALİBİYET GEREK

Bordo mavililer, Avrupa Ligi yolunda kritik Rapid Wien karşılaşması öncesi dezavantajlı bir skora sahip. İlk maçta evinde Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet gerekecek.

AVCI'DAN SAVUNMA MESAİSİ

Rapid Wien maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda savunma konuları üzerinde duruyor. Takımın yaşadığı bu sıkıntının giderilmesi için önemli bir mesai harcayan tecrübeli teknik adam 3. bölgeye de önem veriyor. Avcı'nın orta sahayla hücum arasında yaşanan koordinasyon eksikliğini de gidermeye çalıştığı bildirildi.

Son Sivasspor maçında pozisyonların değerlendirilememesi ve bitiricilik noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle hücum oyuncularına daha dikkatli olmaları söylendi.

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