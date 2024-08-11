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Uğurcan Çakır: Bir puana üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Uğurcan Çakır dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:54
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Uğurcan Çakır: Bir puana üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Uğurcan Çakır dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI:

Kazanmak istiyorduk. Ligin ilk maçları gerçekten zor oluyor. İyi bir zeminde oynamadık, zeminler tam oturmamış oluyor. Bölüm bölüm iyi oynadık. Bölüm bölüm Sivasspor'un atakları vardı. Oyun yapılarını biliyorduk, Manaj ile 5-4-1 oynayıp uzun oynuyorlardı. İlk 30-35 dakika istediğimiz gibi gitti. Biraz bireysel biraz nasıl diyeyim hatalardan pozisyonlar verdik, bireysel özelliklerle pozisyona girdik. Her anı doğru oynamamız lazım. Futbol hata, konsantrasyon kaybı kaldırmıyor. Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilemeliyiz. 1 puana üzgünüz. Kafamızı kaldırıp Avrupa'daki rövanş maçına bakmalıyız.

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