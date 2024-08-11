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Abdullah Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:57 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 22:01
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Abdullah Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Adalesinde çekme oldu Savic'in, sakatlık oldu. Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı, 35 dakika doğruydu. Merkezden gelip sonuçlandıramadıklarımız vardı. 35'ten sonra bireysel hatalar vardı. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada kurtardı. Duran top kullandılar. Oyunu ikinci yarıda domine etmemiz gerekirken gelgitli bir oyuna döndü. Yapamadığımız final pasları vardı.

Ceza sahası içinde koşular yapmalıydık. Girdiklerimiz var, verdiklerimiz var. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım.

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