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Trabzonspor'da Origi iddiası!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da santrfor konusunda Weghorst ve Onuachu isimleri öne çıksa da Origi için bordo-mavililerin bir hamle yaptığı öğrenildi. İşte oyuncunun yanıtı... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor'da Origi iddiası!

İtalyan basınından Trabzonspor ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milannews24'te yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre; 29 yaşındaki forvetin Trabzonspor'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi. Haberin detayında ise Origi'nin Milan'dan ayrılma noktasında kulübe sıkıntı yarattığı ve takımda kalmak istediği yazılırken, Milan yönetiminin, bu sorunu en kısa sürede çözmeyi amaçladığı ifade edildi. Belçikalı golcünün Milan ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

2 GOLE KATKI YAPTI

Origi geçen sezon Nottingham'da 1 gol, 1 asist kaydetti. Futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız ismin Belçika Milli Takımı ile de görev aldığı 32 maçta 3 golü bulunuyor.

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