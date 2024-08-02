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Trabzonspor'da Rapid Wien hazırlıkları başladı!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Avusturya ekibi Rapid Wien ekibi ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 16:13
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Trabzonspor'da Rapid Wien hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Ruzomberok ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

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