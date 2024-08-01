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Trabzonspor'da Denis Draguş: Gol attığım için çok mutluyum

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Denis Draguş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:50
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Trabzonspor'da Denis Draguş: Gol attığım için çok mutluyum

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 yenerek üst tura yükselen Trabzonspor'un oyuncusu Denis Draguş, "Gol attığım, takıma yardımcı olabildiğim ve galibiyet aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Draguş, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlar önünde gol atmanın, aynı şekilde taraftarların stadyuma getirdiği enerjiyle oynamanın harika bir duygu olduğunu belirtti.

Sezonun uzun olduğuna işaret eden Rumen oyuncu, "Sezonumuz gerçekten çok uzun ve her seferinde daha iyisini yapmam, daha iyi olmam gerekiyor ki bir sonraki maçlarda ve bu sezon için hazır olabileyim." diye konuştu.

Draguş, oyuna adapte olmaları gerektiğini anlatarak, "Birçok yeni oyuncu, tabii aynı zamanda da kaliteli oyuncular. Takım içerisinde rekabet oluyor ve bu takım için de iyi oluyor diyebilirim. İyi şeyler başarabilmemiz için sezonu güzel geçirebilmemiz için faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.

Ruzomberok karşısında turu geçtikleri için mutlu olduğunu dile getiren Draguş, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki bir sonraki aşamalara geçmeye başladığınız andan itibaren iyi takımlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bu aşamadan sonra da karşınıza zorlu ve güçlü rakipler çıkmaya başlıyor. Bütün maçlarımızı kazanmak için oynuyoruz. Bu da bizim zaten mantalitemizdir. Elimizden gelenin en iyisini yaparak maçı kazanacağız ve grup aşamasına gideceğiz."

Draguş, taraftarlar önünde ilk golünü atmasıyla ilgili duygularını ise şöyle paylaştı:

"Çok mutluyum gol attığım için. Sahaya ilk adımı attığım andan itibaren, taraftarlarımızı ve stadyumu gördüğüm andan itibaren çok heyecanlanmış, gol atmayı istemiştim. Taraftarların önünde oynamak gerçekten çok büyük, çok güzel bir duygu. Evimizde oynadığımız bu ilk maçımız. Sükunetimi korumaya çalıştım ve oyunumu oynamaya çalıştım. Aynı zamanda gol attığım, takıma yardımcı olabildiğim ve galibiyet aldığımız için çok mutluyum."

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