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Orta sahaya lider futbolcu

Fırtına, Ruzomberok maçı 2-0 kazanılsa da ‘orta sahada’ hakimiyet kuramadı. Bordo mavililer, 8 numara pozisyonu için ‘lider’ özellikli bir futbolcu almak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Orta sahaya lider futbolcu

Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sol stoper, 8 ve 10 numara, forvet ve yerli sağ bek takviyeleri gündemde. Ruzomberok maçında özellikle takımın orta sahada top hakimiyeti kuramaması nedeniyle bu bölge için düşünülen isimler ön plana çıktı. Şu ana kadar bu pozisyonda Şilili Nunez başta olmak üzere birçok isimle görüşen yönetim, son olarak Ukraynalı Mykola Shaparenko ile ilgilendi ancak bu oyuncunun maliyetinin yüksek gelmesi nedeniyle görüşmeler durdu. Fırtına, bu pozisyona önemli bir ismi takviye etmek istiyor.

Norwich City'de forma giyen 24 yaşındaki Nunez, Trabzonspor'un istediği bir orta sahaydı ama transferde ilerleme olmadı.

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