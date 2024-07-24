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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Savic ve Meunier sözleri!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi basın toplantısında takımdan ayrılan Meunier ve yeni transfer Stefan Savic hakkında konuştu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 18:37 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:04
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Savic ve Meunier sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Denis Draguș Ruzomberok maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;

Abdullah Avcı: "Sezonu erken açtık, bugün tam 1 ay oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, sezon başı transferlerimizin büyük bir bölümünün kampı bizimle geçirmesini sağladılar. Diğer eksiklerimizi tamamladığımızda rekabeti fazla olan bir takım yaratmaya devam edeceğiz."

"DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Bu sene biraz daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada daha dikkatli olan, hücumda daha yaratıcı olan bir takım üretmeye çalışıyoruz. Perşembe günü taraftarımıza önümüzdeki sezon için umut veren bir oyunla kazanmak istiyoruz."

"RAKİBİMİZ DURAN TOPLARDA ETKİLİ"

"Rakibimiz geçen sezon kupayı kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmış bir takım. 5-4-1 diziliyorlar ve boşluk vermiyorlar. Duran topları etkili kullanan bir takım. Biz çalışmalarımızı yaptık, sahada bunun karşılığını almayı hedefliyoruz."

"ÇOK SABIRLI OLMALIYIZ"

"Liginde topa en az sahip olan bir takımla oynayacağız. Tamamen geçiş kovalayan bir rakip. Çok sabırlı olmalıyız, hatayı kovalayan bir takım. Özellikle böyle takımlara karşı 2-3 tane yardımcı koşular yapan oyuncular bize maçı kazandıracaktır diye düşünüyorum."

"MALHEIRO KISA SÜRE İÇİNDE FORMA GİYECEKTİR"

"Meunier'in gitmesini beklemiyorduk ancak Pedro Malheiro daha önceden listemizde olan bir oyuncuydu. 1 gündür bizimle beraber ancak atlet bir oyuncu olduğu için kısa süre içinde forma giymeye başlayacaktır diye düşünüyorum."

"SAVIC BİR DÜNYA MARKASI"

"Savic bir dünya markası. 8 transfer yaptık şu ana kadar ve eksiklerimizi kapattığımız takdirde Trabzonspor taraftarının hayal ettiği takımı sahada göreceğimizi düşünüyorum. Biz bu sezon Avrupa'da 12 maç planlıyoruz, bu 12 maçın sonunda Avrupa'da nerede olacağımızı göreceğiz."

DRAGUŞ: TRABZONSPOR TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

Denis Draguş: "Uzun bir sezonun ilk maçı olacak, benim de buradaki ilk maçım olacak. Rakibin kim olduğundan bağımsız her maçı kazanmak isteyen bir takımız, yarın da kazanmak istiyoruz." Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulübü. Böyle bir yerde oynamak benim adıma büyük bir gurur olacak." dedi.

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