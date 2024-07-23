Haberler Trabzonspor Ya Krakow ya Wien

Ya Krakow ya Wien

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir sonraki 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Ya Krakow ya Wien

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla KrakowRapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BİRİ 33, BİRİ 28 BİN KİŞİLİK

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak. Polonya ekibi Wisla Krakow, maçlarını 33.268 kişilik Miejski Stadı'nda oynuyor. Krakow'un toplam değeri 7.5 milyon euro. Avusturya takımı Rapid Wien'in piyasa değeri ise 30 milyon euro. Maçlarını 28.345 kapasiteli AllianzStadion stadında oynuyor.

BİLETLER 20 EURO

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile eşleşen bordo-mavililer perşembe günü ilk ciddi sınavını verecek. Ruzomberok-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu. Deplasman tribününde maçı takip edecek bordo mavili taraftarlar için belirlenen bilet fiyatı 20 euro oldu.

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