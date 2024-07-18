Trabzonspor'un rakibi Ruzemberok oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Slovakya temsilcisi Ruzomberok, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Tobol'a 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu.
İlk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu. İlk maçımızı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'ta @PaparaPark'ta oynayacağız. pic.twitter.com/3rPwmR0dtv— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 18, 2024