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Trabzonspor'un rakibi Ruzemberok oldu

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda karşı karşıya geceleceği rakip belli oldu. Bordo mavililer, Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşti. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 20:07 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 20:11
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Trabzonspor'un rakibi Ruzemberok oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Slovakya temsilcisi Ruzomberok, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Tobol'a 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu.

İlk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.

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