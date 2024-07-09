Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan Trabzonspor, Szeged Csanad ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 13:28
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Szeged Csanad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Szeged Csanad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Szeged Csanad maçı 10 Temmuz Çarşamba saat 18:00'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu açıklandı (Güncel Liste) | Türk Milli yıldızlar listeyi altüst etti
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Marmaris, İzmir, Aydın, Antalya'da deprem mi oldu? 9 Temmuz Salı Kandilli AFAD son depremler listesi!
G.Saray'da Kaan Ayhan depremi!
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cham gemileri yaktı
Yabancı sıkıntısı
MARMARİS'TE DEPREM SON DAKİKA📌 | 9 Temmuz
Tarım Kredi'de İndirim Rüzgarları! 9 - 12 Temmuz Tarım Kredi Market kataloğu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 TEMMUZ rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman? Trabzonspor - Szeged Csanad maçı ne zaman? 13:28
Konyaspor'a 22'lik kanat! İşte sözleşme süresi Konyaspor'a 22'lik kanat! İşte sözleşme süresi 13:23
Kerim Alıcı Hatayspor ile yeniden anlaştı! Kerim Alıcı Hatayspor ile yeniden anlaştı! 13:20
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! 13:14
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN? 12:27
Olaylı derbiye ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı! Olaylı derbiye ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı! 12:23
Daha Eski
Arjantin - Kanada maçı ne zaman? Arjantin - Kanada maçı ne zaman? 12:14
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! 12:13
G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! 11:57
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor 11:45
F.Bahçe'ye tarihi takas teklifi! F.Bahçe'ye tarihi takas teklifi! 11:38
Başkan Erdoğan'dan Arda yorumu: Hepsinden farklı Başkan Erdoğan'dan Arda yorumu: Hepsinden farklı 10:55