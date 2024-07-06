Büyük takıma geldim

Bordo-mavililerin Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan, Macaristan kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 29 yaşındaki orta saha, hedefleri olan büyük bir camiada olduğunu vurgulayarak, "Potansiyelimi ve yeteneklerime güveniyorum. Böyle bir camiada olduğum için mutluyum. Trabzonspor yöneticilerine çok teşekkür ederim bana bu şansı verdikleri için. Hocamla henüz rolüm hakkında konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime güveniyorum, yeteneklerime güveniyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

1 TRANSFERLE 6 TRANSFER

Transferi öncesinde Abdullah Avcı ile bir araya geldiğini kaydeden Tufan, "Hocayla konuştuğumuzda bana senin 5-6 mevkide oynayabilme özelliğin olduğu için 'Ben 5-6 transfer yapıyormuşum gibi düşünüyorum' dedi. Günümüz futbolunda bir oyuncunun birçok mevkide oynayabildiğini görüyoruz. Ben de o yeteneklere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hocanın bu bakış açısından mutluyum" diye konuştu.

ERKEN TRANSFER ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ

Takımda kamp öncesi transferinin büyük bölümünün bitmesinin şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Ozan, "Transferlerinin çoğunun bitmesi bir kulüp ve camia için çok önemli. Sezona hazır bir şekilde girmek çok önemli. Ben dahil buraya yeni gelen isimler var. Bunların adaptasyon süreçleri var. Bunu bu kamp sürecinde aştığımızı düşünüyorum. Sezona bu şekilde girebilmek çok önemliydi. Şampiyonluk için önemli bir durum" şeklinde konuştu.

ÖMÜR'E SÖYLEMEDİM

Ozan Tufan, transferi öncesinde Hull City'den takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ile görüşmediğini de belirterek şöyle devam etti: "Abdüş çok sevdiğim bir kardeşim. Onunla beraber Hull City'de oynadık. Başkanımız ve hocamız rica ettiği için ben Trabzonspor'un teklifini kimseye söylememiştim. Abdüş'ün haberi olunca beni aradı. Bana Trabzonspor ile hedeflerimi gerçekleştirebileceğimi söyledi. Onun düşünceleri de önemliydi. O yüzden ona da teşekkür ediyorum. Yurt dışından ve Türkiye'den birkaç teklif oldu. Abdullah hocamız ve başkanımız arayana kadar benim de hedeflerim vardı. İki tarafın da hedefleri örtüştüğü için buraya geldim."

TARAFTAR MUTLU ETTİ

Taratarlara teşekkür eden Tufan, "Taraftarlarla ilgili konuşacak olursak böyle bir karşılama beklemiyordum. Daha öncesinde oynadığım büyük bir camia vardı. O yüzden beni geldiğimde bağırlarına bastıkları için onlara da sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

ORTA SAHADA RAHATIM

Ozan Tufan, İngiltere'de 2 yılda 20 gol atmasının tesadüf olmadığını da vurgulayarak, şunları söyledi: "Kendimi orta saha mevkisinde daha rahat hissediyorum. İki 10 numara ile oynuyorduk Hull City'de. Farklı bir sistemimiz vardı. Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Yeteneklerimi daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum. Ben iki senede 20 gol attım. Skorlardan ziyade iyi bir futbol oynadığımı söyleyebilirim."

MİLLİ TAKIMI İSTİYORUM

Ozan Tufan, milli takımda tekrar formayı giymek istediğini vurgulayarak, "Milli takım hayalim var. O duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bana bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yaparak seçilmek istiyorum. Bu dönem de davet bekliyordum ama olmadı" dedi.