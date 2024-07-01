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Macaristan kampı başlıyor
24 Haziran tarihinde Trabzon'da başlayan ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı. Ağırlıklı kondisyon yüklemesi yapan bordomavililer, yurt dışı kampında taktik ağırlıklı çalışmalara geçecek. 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged şehrinde gerçekleşecek kamp çalışmalarına, EURO 2024'te olan Uğurcan Çakır ve Draguş hariç tüm futbolcular katılacak.
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