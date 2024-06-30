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Gigot’a rest

Bordo-mavililer, stoper transferine yoğunlaştı... Listenin 1 numarasındaki Samuel Gigot konusunda mesai harcayan Trabzonspor, Fransız oyuncunun karar verememesi üzerine rest çekti. Menajerine "Bir an önce cevap bekliyoruz" denilirken başka isimlerle temaslar başladı. Bunlardan biri; Denis Vavro (28). EURO 2024'te Slovakya formasını terleten savunmacı için Kopenhag'la temasa geçildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Gigot’a rest
Bordo-mavililer, stoper transferine yoğunlaştı... Listenin 1 numarasındaki Samuel Gigot konusunda mesai harcayan Trabzonspor, Fransız oyuncunun karar verememesi üzerine rest çekti. Menajerine "Bir an önce cevap bekliyoruz" denilirken başka isimlerle temaslar başladı. Bunlardan biri; Denis Vavro (28). EURO 2024'te Slovakya formasını terleten savunmacı için Kopenhag'la temasa geçildi.
Türk Telekom
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