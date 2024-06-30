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Aşıklar kavuşuyor

Trabzon taraftarının gelmesini dört gözle beklediği Nwakaeme bugün saat 14.00’te Trabzon’a inecek, yer yerinden oynayacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Aşıklar kavuşuyor

2 sezon sonra Trabzonspor'a geri dönen Nwakaeme bugün Trabzon'da olacak. 35 yaşındaki sol kanadın saat 14.00'te Trabzon'a geleceği bildirildi. Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya dün Nwakaeme'yi almak için İngiltere'ye gitti. Kaya, Nwakaeme ile birlikte bugün Trabzon'a gelecek. Nijeryalı oyuncu için havalimanında coşkulu bir karşılama töreni yapılması bekleniyor. Taraftar gelmesini dört gözle bekliyor.

ARE YOU READY BRO?

Trabzonspor taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği Nwakaeme için uçak paylaşımı yapan Kaya, "Are you ready bro (Hazır mısın kardeşim" diyerek İnstagram gönderisini attı.

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