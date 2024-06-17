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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Gigot hamlesi!

Transfer harekatına devam eden Karadeniz devinin kurmayları, Marsilya’nın Fransız savunma oyuncusu Gigot'u renklerine bağlamak üzere. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Gigot hamlesi!

Sol beke Barisic'i, orta sahaya Lundstram'ı, forvete Draguş'u ve son olarak da sol kanada Nwakaeme'yi alan Trabzonspor'da, stoper bölgesi için ciddi hareketlilik var. Atletico Madrid'den ayrılmaya karar veren Stefan Savic için görüşme yapan Fırtına, 33 yaşındaki Karadağlı stoperin yüksek maaş talebi nedeniyle şimdilik geri adım attı. Listede adı üst sıralarda bulunan Samuel Gigot için çalışmalar hızlandı. Daha önce şampiyonluk sezonunun devre arasında gündeme gelen Fransız futbolcu, o dönem Spartak Moskova forması giyiyordu. 2022'nin Ocak ayında tercihini Marsilya'dan yana kullanan Fransız savunmacı, ilk sezonunda 33 resmi karşılaşmada görev yaptı. Gigot, geride bıraktığımız sezon ise Ligue 1'de 34 haftanın 21'inde sahaya çıktı. Avrupa arenasında 10 maçta formayı terletti.

PIYASA DEĞERI 9 MILYON EURO

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı kalan Gigot'un, yeni sezonda rotasyonda düşünüldüğü öğrenilirken, Marsilya'da köklü bir kadro değişimi planlanıyor. Trabzonspor, eski aşkını bu kez kadroya katmak istiyor. Fırtına, daha önce 500 bin euro ödeyerek Gigot'u kadrosuna katan Marsilya'yı, uygun bir bonservis bedeliyle ikna etmeye çalışıyor. Burada önemli olan nokta, oyuncunun tercihi. Karadeniz devinin Gigot'la anlaşması durumunda Marsilya'nın süreci zorlaştırmayacağı belirtildi. Son gelen haberler de 1.87 boyundaki savunmacının bordo mavili formayı giymeye sıcak baktığının sinyallerini veriyor. Karadeniz devinin kurmaylarının yakın bir zamanda bu transferi bitirme ihtimali yüksek olarak gözüküyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Gigot çok büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Trabzonspor'da olacak.

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