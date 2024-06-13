Nokta atışı isimler

Takımın beyni olabilecek, Hamsik tarzı tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo- mavililer, bu yönde arayışını sürdürüyor. Kaleci Uğurcan konusunda yaşanabilecek gelişme sebebiyle kaleye de alternatif bir isim bakan Karadeniz devi bu mevkiye de nokta atış yapmak istiyor.

3 AS OYUNCU BELLİ

Barisic, Lundstram ve Draguş'la 17 yabancıya ulaşacak Fırtına'da, Abdullah Avcı kesin kalması gerekenleri belirledi. Tecrübeli hoca; Vişca, Mendy ve Meunier'in takımda kalmasını istedi. Denswil, Bardhi, Trezeguet ve Fountas'a ise yüksek teklifler gelmesi durumunda değerlendirileceği öğrenildi.

FERNANDEZ'E TALİP ÇIKTI

Karadeniz devinin yollarını ayırmak istediği Fernandez'e talip çıktı. 28 yaşındaki İspanyol stopere, İspanyol 2. Lig takımı Espanyol'un ilgisinin olduğu iddia ediliyor. İspanya basını, Espanyol'un 1. Lig'e çıkma hedefinde olduğunu ve Fernandez'i ısrarla istediğini haber yaptı.

FRAGMAN YAYINLANDI

Bordo mavili yönetim dün, yeni sezon forma tanıtımı için fragman yayınladı. Kulüp, yarın satışa sunulacak yeni sezon formalarını tanıtmak için hazırlanan fragmanı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu fragman taraftarı heyecanlandırdı.

FORMALAR YARIN SATIŞTA

Karadenız devi, yeni sezon formalarını yarın satışa sunacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız, 14 Haziran Cuma günü saat 15.00 itibarıyla tüm TS Club'lar ve http://trabzonspor.com. tr adresinde satışa sunulacaktır" denildi.

AVRUPA SENİ BEKLİYOR

Ligi geçen sezon 6. sırada bitirdiği için Avrupa kupalarına katılmayan Trabzonspor'da bu sezon tek teselli bu hakkı elde etmek oldu. Bordo-mavililer, sezonu 3. sırada bitirdiği için bir sezon aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda mücadele ederek tekrar Avrupa'da sınav verecek.

ZİRVE EDİN VİŞÇA'NIN

Bordo mavili takımda en fazla asist yapan isim ise Edin Vişça oldu. Alex'i geçerek lig tarihinin en fazla asist yapan ismi olan Boşnak sağ kanat, bu sezon toplam 17 gol pasına imza attı. Vişça'yı ise devre arasında alınan Meunier takip etti.