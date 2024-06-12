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Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Trabzonspor, transferde gaza bastı. Golcü mevkisinde kiralık yıldızı Paul Onuachu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaşan bordo-mavililer, çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteklerine göre hareket eden yönetim, bonservisleri Galatasaray'da bulunan 2 yıldız için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 11:06
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Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Transferde önceliği Paul Onuachu'ya veren Trabzonspor, farklı isimlerle de arayışlarını sürdürüyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Yeni sezona iddialı giriş yapmayı amaçlayan bordo-mavililer, hummalı bir operasyon yürütüyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden kurmaylar, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bonservisleri Galatasaray'da bulunan iki futbolcuya kanca attı.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili yönetim, sarı-kırmızılı takımdan Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

HALİL BONSERVİSİYLE YUSUF KİRALIK
Bordo-mavililer, Halil Dervişoğlu'nu bonservisiyle Yusuf Demir'i ise kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Sarı-kırmızılı takımda forma şansları az olduğu için geçen sezon kiralık giden isimlerin bu sezon da forma bulma şanslarının zor olduğu belirtildi.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ise iki oyuncuyu da değerlendirmekte kararlı olduğu ifade edildi.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a

Bordo mavili yönetim, iki genç ismi de parlatıp hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un bu işten faydalanacağı bir formül düşünüyor.

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