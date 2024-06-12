Transferde flaş gelişme! Galatasaray'ın 2 yıldızı Trabzonspor'a
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Trabzonspor, transferde gaza bastı. Golcü mevkisinde kiralık yıldızı Paul Onuachu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaşan bordo-mavililer, çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteklerine göre hareket eden yönetim, bonservisleri Galatasaray'da bulunan 2 yıldız için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bonservisleri Galatasaray'da bulunan iki futbolcuya kanca attı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili yönetim, sarı-kırmızılı takımdan Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
HALİL BONSERVİSİYLE YUSUF KİRALIK
Bordo-mavililer, Halil Dervişoğlu'nu bonservisiyle Yusuf Demir'i ise kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılı takımda forma şansları az olduğu için geçen sezon kiralık giden isimlerin bu sezon da forma bulma şanslarının zor olduğu belirtildi.
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ise iki oyuncuyu da değerlendirmekte kararlı olduğu ifade edildi.
Bordo mavili yönetim, iki genç ismi de parlatıp hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un bu işten faydalanacağı bir formül düşünüyor.
Halil Dervişoğlu'nun 2027, Yusuf Demir'in ise 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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