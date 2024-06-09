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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor forvet için 3 koldan bastırıyor! 1 numaralı hedef...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Paul Onuachu için temaslarını devam ettiren Trabzonspor, Yaremchuk ile büyük ölçüde anlaştı. Ayrıca Burnley’den Wout Weghorst için de görüşmeler yapıyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor forvet için 3 koldan bastırıyor! 1 numaralı hedef...

Santrfor transferini yeni sezonda kampa yetiştirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, dört koldan saldırıyor. Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Southampton'a teklifini iletse de henüz dönüş alamayan bordo-mavililer, Roman Yaremchuk için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat etti. Bordo mavililer ayrıca Burnley'den Wout Weghorst için de hamleler yapıyor. Karadeniz devi, daha önce Beşiktaş forması giyen ve ara transferde çok istediği Hollandalı yıldızı tekrar gündemine aldı. Abdullah Avcı'nın geçen dönem bizzat istediği 1.97'lik dev forvet konusunda Trabzonspor, yeniden temaslara başladı. Ancak hâlâ bir numaralı aday Onuachu.

EN ÇOK ONUACHU MERAK EDİLİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna Onuachu, Berat Özdemir, Benkovic ile Mehmet Can Aydın'ı dahil eden Trabzonspor'dan bu oyunculardan herhangi birisiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Pepe ise ilk ayrılan isim oldu. Fırtına'nın sezon öncesinde Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Onuachu ise takıma sağladığı 17 gol ve 7 asistle en skorer oyuncu oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı kalmak istiyor, yönetim onu tutmak için çabalıyor, taraftar da bir an önce bu işin bitmesini istiyor.

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