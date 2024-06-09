Thomas Meunier EURO 2024 kadrosundan çıkarılabilir! Geçirdiği sakatlık...

Trabzonspor'un yıldızı Thomas Meunier, Belçika Millî Takımı'nın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında evinde Lüksemburg ile oynadığı hazırlık maçının ilk 11'de başladı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Meunier'in yerine De Cuper oyuna dahil oldu.

BELÇİKA'DA TEDESCO'DAN AÇIKLAMA GELDİ:

Bu maçın ana sonucu şu: Thomas Meunier'in durumu ciddi. Son tarama sonuçlarını bekleyeceğiz, ancak iyi gözükmüyor

Yani bu maçtan sonra çok fazla hayal kırıklığı yaşadık. Zaten arka alanda sınırlıydık."

Açıkçası Thomas için de zor. Soyunma odasında çok olumlu bir etkisi var, her zaman olumlu bir ruh hali vardı.

Umuyoruz ama iyimser değilim. Bundan sonra olaylara nasıl yaklaşacağımızı analiz edeceğiz.

Birini geri çağırabiliriz, evet ama mutlaka göreceğiz.

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