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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Yaremchuk'a kavuşuyor! O tarih belli oldu

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Hem Weghorst hem Yaremchuk’la görüşen bordo mavililer, Ukraynalı golcüyü bitirmeye çok yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Yaremchuk'a kavuşuyor! O tarih belli oldu

Bordo-mavililer hücum hattını da yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği Wout Weghorst ve Roman Yaremchuk'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Hollandalı Weghorst için Burnley'e kiralama teklifini ileten Fırtına, Ukraynalı Yaremchuk'ta ise son aşamaya geldi. 28 yaşındaki golcünün kulübü Club Brugge'ün ikna olmak üzere olduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu da Trabzonspor'a gelmeyi çoktan kabul etmiş durumda.

KAMPA BİTECEK

Geçtiğimiz günlerde Belçika'ya giden bordo-mavili kurmaylar, bu transfere son noktayı koymak için yoğun mesai harcıyor.

1 Temmuz'da Macaristan'daki kampa yetişmesi beklenen Yaremchuk, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Valencia'da 29 maçta 4 kez ağları sarstı.

Ukrayna Milli Takımı'yla EURO 2024'te de boy gösterecek yıldız oyuncu daha önce Gent, Benfica, Dinamo Kiev ve Oleksandriya gibi takımlarda görev yaptı.

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