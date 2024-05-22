Trabzonspor'da Yaremchuk harekatı! Oyuncu ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'da blunan, Valencia'da kiralık oynayan Ukraynalı forveti Roman Yaremchuk'u gündemine aldı.

Takvim'de yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kateden Bordo-Mavililer'in tecrübeli futbolcuyu ikna ettiği öğrenilirken, kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bu sezon İspanyol ekibiyle 29 maça çıkan ve 4 gol kaydeden Yaremchuk'un Belçika ekibi ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek.