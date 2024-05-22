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Trabzonspor'da Yaremchuk harekatı! Oyuncu ile anlaşma sağlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da öncelik forvet hattı olarak belirlendi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren bordo mavililer Ukraynalı forvet ile anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için Bordo mavili yönetim, Club Brugge ile bir araya gelecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:29
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Trabzonspor'da Yaremchuk harekatı! Oyuncu ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi Belçika ekibi Club Brugge'da blunan, Valencia'da kiralık oynayan Ukraynalı forveti Roman Yaremchuk'u gündemine aldı.

Takvim'de yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kateden Bordo-Mavililer'in tecrübeli futbolcuyu ikna ettiği öğrenilirken, kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bu sezon İspanyol ekibiyle 29 maça çıkan ve 4 gol kaydeden Yaremchuk'un Belçika ekibi ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek.

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