Türkiye 1-2 Fransa MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 10'uncu İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 2-1 yenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10'uncu İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında ev sahibi Türkiye, A grubundaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı. İsmail Ogan Stadı'nda oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın gollerini Mete Kılıç, Nelio Carre ve Paul Recober kaydetti. A grubunun diğer maçında Polonya, Belçika'yı 8-2 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında C grubundan Ukrayna ile İtalya 1-1 berabere kalırken, aynı grupta Danimarka, Sırbistan'ı 2-1 yendi.

Şampiyona yarın B grubunda İskoçya- Galler, İngiltere-Yunanistan, C grubunda Danimarka- Ukrayna, İtalya- Sırbistan maçlarıyla devam edecek.

Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka milli takımlarının katıldığı turnuvanın grup aşaması 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve üçüncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak.

GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE:

A Grubu: Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika

B Grubu: Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler

C Grubu: Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka