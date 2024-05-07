Trabzonspor'da Erlic sesleri! Sassuolo küme düşerse...

Trabzonspor yönetimi transfer harekatını sürdürüyor. Hırvatistan basını, stoper arayan bordo mavililerin, Sassuolo forması giyen Martin Erlic'i transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki Hırvat savunmacı, bu sezon Serie A'da 29 karşılaşmada oynadı. Sassuolo, İtalya Ligi'nde 19. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veriyor. Serie B'ye düşmesi durumunda, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Erlic ayrılacak. Karadeniz devinin 1.93'lük stoperi uygun bir maliyetle kadrosuna katabileceği vurgulandı. Piyasa değeri 4 milyon euro gözüken tecrübeli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı ile 8 maça çıktı.