Paul Onuachu dönüyor

Bu sezon 17 Süper Lig maçında 9 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Paul Onuachu, önümüzdeki hafta Kayserispor deplasmanında takıma dönmeye hazırlanıyor. 29 yaşındaki forvetin gol attığı karşılaşmaların sadece 1'ini kaybeden Fırtına, bu periyotta 19 puanı hanesine yazdırdı. 28 Şubat'taki Başakşehir kupa maçında kolu kırılan 2.01 boyundaki yıldız uzun zamandır forma giyemiyor.

TEMASIN ADI BENKOVIC

Sezon başında Udinese'den kiralanan Benkovic, Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından beklenenden daha az forma şansı buluyor. Yaşadığı sakatlık süreci nedeniyle de eleştirilere maruz kalan Hırvat oyuncu, takımdaki en etkili stoperlerden biri olarak dikkat çekiyordu. %71 ikili mücadele kazanma ve %79 hava topu kazanma oranlarıyla iyi performans gösteren Benkovic, Avcı'nın 'temaslı oynamalıyız' sözlerine de uygun bir yapıda.

HAYAL KIRIKLIĞI: GOMEZ

Geçen sezon Trabzonspor'da 29 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösteren Maxi Gomez, bu yıl Cadiz'e kiralandı. İspanya ekibinde ligde 25, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Gomez'in Fırtına ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

RODALLEGA KASIRGASI

2017-19 arasında Fırtına'da oynayan Hugo Rodallega, Kolombiya'nın Santa Fe takımında başarılı performansı ile şov yapıyor. 38 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 15 maçta 8 gol kaydetti. Krallık yarışında Guzman ve Moreno ile ilk sırada.