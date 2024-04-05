Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Fırtına teklifini yaptı! Torres'in yanıtı...

TRANSFER HABERİ: Fırtına teklifini yaptı! Torres'in yanıtı...

Trabzonspor, Sevilla ile sözleşmesi sona erecek olan Oliver Torres ile temaslar sıklaştı. Fırtına teklifini sundu, İspanyol yıldızdan gelecek yanıtı bekliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fırtına teklifini yaptı! Torres'in yanıtı...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Yabancı transferinde tam isabet sağlamak isteyen Trabzonspor'un gündeminde Oliver Torres yer alıyor. Bordo-mavililer, Sevilla ile sözleşmesi sona erecek İspanyol orta saha ile temasları sıklaştırdı. Torres'e son olarak 3+1 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. 29 yaşındaki yıldızın kısa süre içinde geri dönüş yapması bekleniyor.

Bordo-mavililer, Torres transferinde artık geri sayıma geçmiş durumda. Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un transfer politikasına da uyum sağlıyor. Gelecek sezon potansiyelli genç oyuncuların yanı sıra takıma ağabeylik yapacak isimler üzerinde duran Fırtına, Torres ile hedefi tam 12'den vurmuş olacak.

2019'dan bu yana Sevilla forması giyen Torres, 200 karşılaşmaya çıktı. 11 gol atarken 14 asist yapmayı başardı.

DİĞER
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni yeri belli oldu: 5 basamaklık değişim şok yarattı
Kulüp faciasında can veren Efe'nin babası Adem Demir TAKVİM'e konuştu: Ölümünü internetten öğrendim
F.Bahçe rekor kırdı! G.Saray'ı geride bıraktılar
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da o isim tarihe geçti!
Trezeguet coştu bir kere
Resmi Gazete'de bugün 5 Nisan 2024 Cuma
İstanbul namaz vakitleri 5 Nisan Cuma
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın gözdesine teklif yaptılar! İşte o rakam G.Saray'ın gözdesine teklif yaptılar! İşte o rakam 00:55
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! 00:51
Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! 00:51
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı! Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı! 00:51
Samsun'da sessiz gece! Samsun'da sessiz gece! 00:51
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 00:51
Daha Eski
Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil? Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil? 00:51
Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza teklif! Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza teklif! 00:51
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! 00:51
G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor 00:51
Cimbom'a Tete müjdesi! Cimbom'a Tete müjdesi! 00:51
G.Saray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor G.Saray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor 00:51